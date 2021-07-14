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Ректор Академии управления при Президенте рассказал, как вуз реагирует на вызовы времени

Эту тему ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у спикера: «Как Академия управления при Президенте реагирует на вызовы времени? Все-таки управленческие кадры – это основа власти…»

– Безусловно, это основа вертикали власти. Очень важно, чтобы [представители] управленческой элиты были профессионалами своего дела, но при этом убежденными государственниками, патриотами, людьми с высокой нравственностью и чувством ответственности за судьбу народа и государства, где они работают. Естественно, мы учитываем всю ту ситуацию, которая существует в современном мире, – отметил Вячеслав Данилович.

В качестве примеров данному тезису ректор Академии управления рассказал о некоторых образовательных программах вуза, которые особенно актуальны в современных белорусских реалиях.

– Сейчас очень важно осуществлять идеологическую работу на местах прежде всего нашими идеологами. С этой целью в Академии управления разработана пятидневная программа повышения квалификации «Социальные медиа и их роль в идеологической работе», в рамках которой в марте – июне 2021 года прошли подготовку уже 75 человек. Этот процесс будет продолжаться, – отметил гость «Будней».

Еще один фактор организации управленческой деятельности в условиях информационного давления – взаимодействие с медиа.

– Важно, чтобы наша управленческая элита умела правильно коммуницировать, доносить свою позицию и отстаивать ее через СМИ, – добавил Вячеслав Данилович. – Для этого мы с ЗАО «Второй национальный телеканал» проводим однодневные тренинги «Технологии эффективной коммуникации и практика выступления перед телекамерой». Только в первом полугодии 2021-го такие тренинги провели для представителей более десятка государственных органов и организаций.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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