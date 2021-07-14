Ректор Академии управления при Президенте рассказал, как вуз реагирует на вызовы времени

Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у спикера:отметил Вячеслав Данилович.В качестве примеров данному тезису ректор Академии управления рассказал о некоторых образовательных программах вуза, которые особенно актуальны в современных белорусских реалиях.отметил гость «Будней».Еще один фактор организации управленческой деятельности в условиях информационного давления – взаимодействие с медиа.– добавил Вячеслав Данилович. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.