Ректор Академии управления: наше общество выросло в плане осмысления своего исторического прошлого

– отметил Данилович.Он подчеркнул: руководством страны, СМИ, общественными активистами и организациями была проделала огромнейшая работа, чтобы показать обществу риски, которые несли события 2020 года, а также привить понимание важности сохранения исторической памяти.Победу в ВОВ Данилович назвал мощным потенциалом нашего народа, который внешние деструктивные силы пытаются всячески исказить.– поделился мнением доцент.