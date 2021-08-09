Ректор Академии управления: наше общество выросло в плане осмысления своего исторического прошлого

Такую точку зрения высказал в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» ректор Академии управления при Президенте кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.
– Я считаю, что наше общество значительно выросло в плане осмысления своего исторического прошлого и значения дат, связанных с Великой Отечественной войной. Этому способствовали и произошедшие в 2020 году события. Общество осознало, как легко можно потерять мир и спокойствие, – отметил Данилович.
Он подчеркнул: руководством страны, СМИ, общественными активистами и организациями была проделала огромнейшая работа, чтобы показать обществу риски, которые несли события 2020 года, а также привить понимание важности сохранения исторической памяти.
Победу в ВОВ Данилович назвал мощным потенциалом нашего народа, который внешние деструктивные силы пытаются всячески исказить.
– У нас выработался иммунитет против попыток искажения и фальсификации нашей истории. Для любого народа это высочайшее достижение – иметь собственное суверенное государство и жить своим умом, – поделился мнением доцент.