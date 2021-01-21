Ректор Академии управления: патриотическая составляющая должна сохраняться на протяжении всего образовательного процесса

О приоритетах VI Всебелорусского народного собрания говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В гостях студии – Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук, доцент.
– ВНС – знаковое событие. Первый такой форум провели в кризисный 1996 год – он стал предвестником перемен. 2020-й поставил ряд вызовов перед обществом и государством, которые требуют диалога с народом, – поделился мнением руководитель вуза.
Вячеслав Данилович и первый проректор Валерий Бороденя будут представлять управленческий вуз на VI Всебелорусском народном собрании. Глава учебного заведения отметил, что их студенты и преподаватели активно включились в работу и принимали участие почти во всех диалоговых площадках. Они озвучивали предложения касаемо социального развития, работы местных органов власти и молодежной политики.
– Меня волнует проблема сохранения исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, – продолжил ректор. – Начиная с дошкольного возраста детей нужно воспитывать в духе национальных традиций и уважения к государственным символам страны. Нужно стремиться к тому, чтобы патриотическая составляющая сохранялась на протяжении всего образовательного процесса. Так мы сможем подготовить кадры, нацеленные на развитие своего государства.
Гость эфира подчеркнул, что нужно стремиться воспитать тех, кто нацелен в первую очередь на развитие своего государства.
Вячеслав Данилович на VI Всебелорусском народном собрании планирует озвучить еще одно предложение. Он уверен: важно ориентировать местные органы власти на сотрудничество с учеными гуманитарного профиля. И в рамках взаимодействия нужно проводить мероприятия патриотического характера, организовывать встречи молодежи с известными деятелями страны и пропагандировать исторические ценности и идеи патриотизма в региональной прессе.
Фото: БЕЛТА
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Ректор Академии управления: патриотическая составляющая должна сохраняться на протяжении всего образовательного процесса
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