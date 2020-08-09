Ректор академии музыки Екатерина Дулова: Горжусь тем, что хорошее образование в Беларуси доступно не только избранным

Ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова на свой избирательный участок пришла вместе с супругом. Кстати, проголосовать ей не помешали ни занятость, ни гроза с градом…





- Сегодня мы говорим о вечных ценностях, которые невозможно потерять и с которыми мы должны продолжать жить, – подчеркнула Екатерина Николаевна. – Это прежде всего благополучие, спокойствие и созидание. Я именно так понимаю для себя задачу дальнейшего строительства нашей жизни – в созидающем плане. Тем замечательны периоды в истории и жизни человека: когда, переходя на новую ступень, мы понимаем, и сколько уже сделано, и сколько еще предстоит впереди. Особенно в культуре, искусстве это видно: какое количество реконструировано учреждений культуры, музеев, театров, библиотек, как видоизменились города Беларуси, насколько они стали культурно значимы. Разве это не ценно?





Отдельно Екатерина Дулова обратила внимание на тот факт, что доступ к качественному образованию сегодня имеют все белорусы:

- 9 августа для меня вдвойне радостный день. Помимо того, что решается очень важный политический вопрос, мы завершили вступительную кампанию, в понедельник произойдет зачисление абитуриентов в академию музыки. Перед моими глазами за последние дни прошло новое поколение талантливой молодежи из самых разных уголков страны, и невозможно сказать, что образование в Беларуси эксклюзивно, кому-то доступно, а кому-то нет. Для нас определяющими являются исключительно талант и способности, без которых в искусстве, творчестве существовать невозможно. И конечно, я поддерживаю это равенство возможностей как очень большое и важное достижение нашей государственности.

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