Рекордное количество спортсменов и тренеров станут стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2021 году

Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил 306 перспективных спортсменов и тренеров, которые в следующем году будут получать именные стипендии.
– Несмотря на уникальные в новейшей спортивной истории условия, проект в очередной раз принял в свои ряды рекордное количество стипендиатов, – отмечают в Президентском спортивном клубе. – В условиях пандемии COVID-19 далеко не все спортсмены смогли принять участие в 2020 году в крупных международных соревнованиях и показать квалификационный результат для попадания в число участников проекта. Президентский спортивный клуб учел данные обстоятельства, поэтому большинство стипендий были назначены отдельным решением центрального совета. В данном случае во внимание принималось участие спортсмена во внутренних соревнованиях и показанный результат, выступления на международной арене в прошлые годы, мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта, ходатайства соответствующих спортивных федераций, ассоциаций и союзов.
В прошлом году проект несколько изменил свой формат: теперь представители основного состава национальных команд не участвуют в нем – акцент сделан на юношах и девушках, юниорах и юниорках, которые только начинают спортивную карьеру. В этот раз стипендиатами Президентского спортивного клуба стали представители 35 видов спорта, причем впервые – мастера велосипедного спорта из включенных в олимпийскую программу категорий BMХ и MTB.
Среди тех, кому удалось добиться высоких результатов на международных соревнованиях, стипендиатами Президентского спортивного клуба стали победительницы юниорского чемпионата Европы по академической гребле в одиночке и двойке парной Виолетта Дмитриева, Дарья Вырупаева и Анастасия Русак, чемпион юношеских Олимпийских игр по хоккею 3 х 3 Илья Корзун и бронзовый призер этих соревнований биатлонистка Юлия Ковалевская, победительница общего зачета Кубка Европы по фристайлу Анна Деруго.
Средний размер годовой стипендии составит 6900 белорусских рублей, то есть 575 рублей в месяц. Ее будут выплачивать спортсменам и тренерам ежемесячно начиная с января 2021 года. Общая сумма выплат составит более двух миллионов рублей.
Интересно, что в этом году средний возраст стипендиатов рекордно юный: у спортсменов это 16 лет и 9 месяцев, у тренеров – 29 лет и 5 месяцев. Из 306 стипендиатов, которые будут получать выплаты в следующем году, 179 человек были участниками проекта в 2020 году.
В прошлые годы стипендиатами Президентского спортивного клуба становились многие олимпийские чемпионы последних лет – например, Динара Алимбекова и Ирина Кривко, Анна Гуськова и Владислав Гончаров. За 15 лет Президентский спортивный клуб начислил более трех тысяч стипендий перспективным спортсменам и тренерам, а общий объем выплат превысил 10 миллионов долларов.
Татьяна Литвинова
Фото: БЕЛТА
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Рекордное количество спортсменов и тренеров станут стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2021 году
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