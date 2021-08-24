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Рекордное число нелегальных мигрантов задержано при попытке попасть в Великобританию

Власти Великобритании в минувшую субботу задержали 828 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в королевство через пролив Ла-Манш. Эта цифра стала рекордной. Об этом информирует вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Иллюстративное фото

"В субботу власти Великобритании спасли или перехватили 828 человек на 30 небольших лодках. В воскресенье и понедельник такие инциденты не были зафиксированы", – приводит Би-би-си данные МВД.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 августа – тогда британские власти сумели перехватить 592 нелегала. Всего с начала года, по данным корпорации, к берегам Великобритании прибыло 12,5 тыс. человек. 
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Фото: РЕЙТЕР
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