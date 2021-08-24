Рекордное число нелегальных мигрантов задержано при попытке попасть в Великобританию

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– приводит Би-би-си данные МВД.Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 августа – тогда британские власти сумели перехватить 592 нелегала. Всего с начала года, по данным корпорации, к берегам Великобритании прибыло 12,5 тыс. человек.