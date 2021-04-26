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  2. Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году

Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году

Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".


– Застройку территории хлебозавода планируют завершить в 2023 году, однако часть Раковского предместья пока не охвачена реконструкцией, хотя в этом есть потребность. Это квартал улиц Обойной – Освобождения – Замковой. Сейчас разрабатывают концепцию, чтобы создать восполняемую застройку за счет средств инвесторов, а также по приведению этой территории в порядок, – отмечается в сообщении. 

На территории бывшего хлебозавода № 1 в Раковском предместье сейчас реконструируют 15 зданий: это примерно половина его территории. В эксплуатацию уже введены три объекта общей площадью 8,5 тыс. кв.м. В бывшем главном корпусе хлебозавода работает мини-пекарня с демонстрационной выпечкой хлеба. Аналогичный объект также откроется в здании № 2 главного производственного корпуса, что обеспечит преемственность исторических функций этой территории. В здании № 1 работает языковой образовательный центр, в здании № 3, которое полностью построено за счет инвестора, откроются медицинский центр и кафе белорусской кухни. Также сейчас обсуждается вопрос использования фестивальной площади, расположенной внутри квартала. Там возможно появление фуд-кортов и фан-зон.

Еще четыре объекта находятся в стадии строительно-монтажных работ. Так, в здании № 11 за счет средств инвестора планируют открыть джазовый клуб, а в здании № 12, который реконструируют при участии будущего арендатора, появится торгово-ремесленный пассаж и школа белорусских мастеров, где можно будет обучиться гончарному искусству, соломоплетению и другим национальным ремеслам.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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