Реконструкция трассы Минск – Гродно повлияла на транзитную привлекательность страны

Такое мнение высказал генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр» Василий Гледко в телефильме проекта «СДЕЛАНО!» на канале СТВ.

Посещая в апреле этого года с рабочей поездкой Гродненскую область, Президент инспектировал с воздуха реконструированную трассу М6 Минск – Гродно – граница Польши. Тогда он подчеркнул, что данная магистраль – важное логистическое направление. Ведь наша республика находится в центре Европы, через нее перемещается огромное количество автомобилей.

В проекте СТВ генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр» Василий Гледко отметил, что эта часть трансъевропейского транзитного коридора действительно привлекательна для международных перевозчиков:

– Мы соединили два областных центра, построили около 160 километров нового полотна. В итоге повысился не только уровень комфорта, но и скорость пассажиро- и грузоперевозок. Это положительно влияет на экономику нашей страны, на ее транзитную привлекательность.