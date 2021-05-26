Рекогносцировка районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021" проходит 26-27 мая, сообщили БЕЛТАв Министерстве обороны.
– Накануне в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведена рабочая встреча, на которой обсуждены отдельные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению, – рассказали в Минобороны.
Кроме того, специалисты посетят районы учения на полигонах и участках местности Гродненской и Брестской областей.
Фото: БЕЛТА
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Рекогносцировка районов стратегического учения "Запад-2021" пройдет по 27 мая
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