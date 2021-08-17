Река Припять с высоты птичьего полета. Смотрите красивое аэровидео

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Реку Припять сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Крупная река протекает по территории двух государств: Беларуси и Украины. Общая протяженность Припяти – 761 км, на Беларусь приходится 495 км. Припять является самым большим по величине и водности притоком Днепра. На реке стоят такие белорусские города, как Пинск, Петриков, Мозырь, Наровля. Река протекает по территории Национального парка «Припятский» – заповедной зоне с уникальными природными комплексами. В пойме Припяти расположено крупнейшее в Европе миграционное русло перелетных птиц. Здесь обитает 256 видов пернатых, 65 из них занесены в Красную книгу Беларуси. Река Припять считается лучшим местом для ловли рыбы в Беларуси. Во время весенних паводков река разливается на 10–15 км.