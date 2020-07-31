Регулярный сезон НБА возобновляется после паузы из-за пандемии

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации возобновится в пятницу после приостановки, вызванной пандемией нового коронавируса.





Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в НБА в начале марта – у игроков "Юты". Чемпионат поставили на паузу.

Чтобы минимизировать риски, все участвующие в завершающей стадии сезона команды собраны в одном городе – Орландо. Матчи будут проходить без зрителей на трех площадках. Клубы размещены в комплексе Disney ESPN Wide World, передает ТАСС.





Доиграют чемпионат 22 команды – те, что находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в конференции) и команды, отстававшие от вышеназванных не более чем на шесть побед ("Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио", "Финикс" и "Вашингтон").

Команды сыграют по восемь матчей. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции, а также ставшие восьмыми, если более чем на четыре победы опередят занимающих девятую строчку. В случае меньшей разницы худшие клубы разыграют путевку в плей-офф между собой.





Сегодня пройдут пять матчей: "Нью-Орлеан" – "Юта", "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Лос-Анджелес Клипперс", "Бруклин" – "Орландо", "Вашингтон" – "Финикс" и "Портленд" – "Мемфис".

Фото: facebook.com/nba и РЕЙТЕР

