Регистрация на ЦТ в резервные дни началась в Беларуси

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк подчеркнул, что сдавать ЦТ в резервные дни могут только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное тестирование, но по уважительной причине не явились на вступительные испытания.– уточнил директор РИКЗ.14 и 16 июля пройдет тестирование по белорусскому и русскому языках, а 14 и 18 абитуриентам предстоит на выбор сдать обществоведение, математику, биологию, иностранный язык, химию, физику, историю Беларуси, географию или всемирную историю (новейшее время).