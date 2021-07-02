С 2 июля стартует регистрация на централизованное тестирование, которое пройдет в резервные дни. Записаться на вступительные испытания можно по 9 июля, передает БЕЛТА.
Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк подчеркнул, что сдавать ЦТ в резервные дни могут только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное тестирование, но по уважительной причине не явились на вступительные испытания.
– Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение, – уточнил директор РИКЗ.
14 и 16 июля пройдет тестирование по белорусскому и русскому языках, а 14 и 18 абитуриентам предстоит на выбор сдать обществоведение, математику, биологию, иностранный язык, химию, физику, историю Беларуси, географию или всемирную историю (новейшее время).
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Регистрация на ЦТ в резервные дни началась в Беларуси
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