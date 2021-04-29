Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования стартует 2 мая, сообщает БЕЛТА.
В пресс-службе вуза пояснили, что она пройдет по адресу пр. Независимости, 4 (холл 1-го этажа главного корпуса).
Регистрация продлится до 1 июня. В будние дни пункт регистрации будет работать с 9:00 до 19:00, а 2, 15 и 29 мая – с 9:00 до 18:00. Выходные дни – 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23 и 30 мая.
Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервный день осуществляется с 2 июля по 9 июля (3 июля – выходной).
Заявление нужно будет заполнить на одном из государственных языков.
В этом году из-за эпидемиологической ситуации заявление на участие в ЦТ можно будет подать одним из предложенных способов:
– онлайн с помощью электронной формы на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ),
– лично в одном из пунктов регистрации.
После подачи заявления или заполнения формы в системе предварительной регистрации абитуриентам необходимо оплатить прием и оформление документов (кроме льготной категории граждан).
После внесения оплаты по предварительной записи абитуриент лично забирает в пункте регистрации пропуск для участия в ЦТ. Для этого нужно лично предоставить паспорт (вид на жительство или удостоверение беженца) или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (017) 209-54-06 и на сайте БГУ в разделе "Абитуриентам".
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Регистрация на ЦТ начнется 2 мая: в БГУ заявление можно подать онлайн
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