Регистрация на централизованное тестирование начнется 2 мая

Первым делом абитуриенту необходимо зайти на сайт РИКЗ, скачать форму заявления, заполнить ее и до 18.00 1 июня отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Адреса электронной почты пунктов регистрации, куда необходимо отправить заявление, размещены на сайте РИКЗ. В свою очередь пункт регистрации в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ. Задача поступающих — не позднее 1 июня внести плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП). Каждый предмет обойдется в 0,1 базовой величины — 2 рубля 70 копеек.Чтобы не допустить массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись, то есть формируют электронную очередь. Это позволит определить дату и время, когда абитуриенту прийти в пункт регистрации. Поэтому, советуют представители РИКЗ, перед посещением пункта регистрации нужно внимательно ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте учреждения образования, куда вы выслали заявление для участия в ЦТ. После внесения платы за прием и оформление документов абитуриент должен в предложенные ему пунктом регистрации дату и время лично забрать пропуск, имея при себе документ, удостоверяющий личность.Обратите внимание, что абитуриенты, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ, также заполняют анкету и высылают ее на адрес электронной почты пункта регистрации. Затем они также должны в предложенные пунктом регистрации сроки лично забрать пропуск, имея при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на льготу. Кроме того, в каждом пункте регистрации организована работа «горячей линии», где готовы ответить на все вопросы регистрации и прохождения ЦТ.Более подробная информация, а также все инструкции по регистрации размещены на сайте РИКЗ.