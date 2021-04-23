Регионы ускоряют полевые работы

С этим делом давно справились Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области. Остальные регионы форсируют работу. В Могилевской области она проведена на 86 процентах полей. В Витебской области темпы полевых работ обогнали прошлогодние. Посеяно 63,4 процента ранних зерновых (год назад – 63,2).Идет сев и других культур. Яровой рапс уже занял 38 процентов площадей, лен – 49, сахарная свекла – 61, кукуруза – 3, картофель – 11, овощи – 31.