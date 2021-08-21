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  2. Региональный фестиваль народного творчества промыслов и ремесел "Дрибинские торжки" в юбилейный десятый раз прошел в райцентре

Региональный фестиваль народного творчества промыслов и ремесел "Дрибинские торжки" в юбилейный десятый раз прошел в райцентре

Ради праздника, многие целенаправленно приезжали из других городов. Посетители признаются, что их привлекает неповторимая душевная атмосфера и домашнее радушие.


Гости могли приобрести народные сувениры: глиняную фигурку, приносящую удачу, соломенную шляпу или вышитый рушник на память. А кулинарным гурманам и модникам предлагалось разнообразие необычных чаев и местных блюд, а также бижутерии.





Маленьких посетителей привлекали интересными конкурсами и аттракционами.

Запоминающейся изюминкой многие заслуженно считают парад. Своим ярким выходом мастера, кажется, смогли произвести настоящий фурор. Самим же ремесленникам было приятно делиться как своими произведениями, так и опытом, что ещё больше добавляло душевной неповторимой атмосферы «Дрибинским торжкам».





Сандра Лукьянова

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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