Региональный фестиваль народного творчества промыслов и ремесел "Дрибинские торжки" в юбилейный десятый раз прошел в райцентре

Ради праздника, многие целенаправленно приезжали из других городов. Посетители признаются, что их привлекает неповторимая душевная атмосфера и домашнее радушие.





Гости могли приобрести народные сувениры: глиняную фигурку, приносящую удачу, соломенную шляпу или вышитый рушник на память. А кулинарным гурманам и модникам предлагалось разнообразие необычных чаев и местных блюд, а также бижутерии.

















Маленьких посетителей привлекали интересными конкурсами и аттракционами.

Запоминающейся изюминкой многие заслуженно считают парад. Своим ярким выходом мастера, кажется, смогли произвести настоящий фурор. Самим же ремесленникам было приятно делиться как своими произведениями, так и опытом, что ещё больше добавляло душевной неповторимой атмосферы «Дрибинским торжкам».

















Сандра Лукьянова