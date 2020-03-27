Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе

Председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня отметила, что реестр исполнителей оценки ориентирован на заказчиков и пользователей оценки, которым интересны оценочные организации, не скрывающие информацию о себе и результатах своей деятельности. Информация структурирована таким образом, чтобы заказчик и пользователь оценки смогли быстро определиться с выбором исполнителя оценки.Председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня также рассказала, что реестр задумывался, как дополнение существующего Государственного реестра оценщиков и является инструментом продвижения деятельности членов Ассоциации., – сообщила Светлана Юреня.