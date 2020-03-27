Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-3 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе

Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе

Ассоциация оценочных организаций разместила на своем сайте в свободном доступе электронную базу данных, которая содержит основную информацию о членах АОО, оказывающих услуги по независимой оценке стоимости объектов гражданских прав, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.


Председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня отметила, что реестр исполнителей оценки ориентирован на заказчиков и пользователей оценки, которым интересны оценочные организации, не скрывающие информацию о себе и результатах своей деятельности. Информация структурирована таким образом, чтобы заказчик и пользователь оценки смогли быстро определиться с выбором исполнителя оценки.

Председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня также рассказала, что реестр задумывался, как дополнение существующего Государственного реестра оценщиков и является инструментом продвижения деятельности членов Ассоциации. «Ресурс создан штатными сотрудниками АОО без привлечения дополнительного финансирования и содержит информацию о 19 организациях, которые давно работают на рынке, обладают крепкой командой профессиональных оценщиков и гарантируют качество своей услуги. Работа по наполнению реестра информацией будет продолжена», – сообщила Светлана Юреня.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Заседание Президиума Совета Министров, визит Кочановой в Ошмяны и открытие интерактивной выставки «Партизаны Беларуси» в Гродно. Главное за четверг
Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске
Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА
Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе
Нейросеть нашла лекарства, которые потенциально блокируют размножение коронавируса
Гороскоп на 28 марта
Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске
Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму
Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли
Представитель ВОЗ рассказал, когда странам нужно вводить карантин из-за коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Названы смартфоны Huawei, которые дешевеют медленнее всех
Состоялся экстренный саммит G20 по коронавирусу
В Италии выздоровел 101-летний мужчина, заразившийся коронавирусом
Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут
Представитель ВОЗ: белорусские тест-системы на COVID-19 являются качественными
Гражданский кодекс переведен на белорусский язык
Представитель ВОЗ в Беларуси: в повальном тестировании всего населения нет необходимости
Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов
Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
В прошлом году в стране трудоустроили 2400 инвалидов: мы узнали конкретные истории
мнение
Николай ХОДАСЕВИЧ
Вверх дном
Авторы
СКАНИРУЙТЕ