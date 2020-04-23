Редкий вид животных обнаружили на востоке Китая

Серый горал, также известный как китайский горал, на днях был обнаружен в одном из национальных парков провинции Чжэцзян (Восточный Китай). Об этом сообщил провинциальный центр мониторинга лесных ресурсов, передает "Синьхуа".

Иллюстративное фото

Китайские горалы находятся в Китае под государственной охраной второй категории. В течение последних десятилетий они редко встречались на востоке и юге страны.

По словам экспертов вышеупомянутого центра, уезд Сяньцзюй, где был замечен редкий вид, является важным концентрированным ареалом обитания этих животных.

В 2014 году национальный парк Сяньцзюй, который ориентирован на охрану окружающей среды и проведение научных изысканий, проводил исследования по сохранению биоразнообразия вместе с рядом вузов и исследовательских учреждений.

В этом национальном парке был обнаружен ряд видов диких животных, находящихся в Китае под государственной охраной первой и второй категорий, включая пестрого фазана Эллиота, серебряного фазана и черного мунтжака.