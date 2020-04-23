Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Редкий вид животных обнаружили на востоке Китая

Редкий вид животных обнаружили на востоке Китая

Серый горал, также известный как китайский горал, на днях был обнаружен в одном из национальных парков провинции Чжэцзян (Восточный Китай). Об этом сообщил провинциальный центр мониторинга лесных ресурсов, передает "Синьхуа".

Иллюстративное фото

Китайские горалы находятся в Китае под государственной охраной второй категории. В течение последних десятилетий они редко встречались на востоке и юге страны.

По словам экспертов вышеупомянутого центра, уезд Сяньцзюй, где был замечен редкий вид, является важным концентрированным ареалом обитания этих животных.

В 2014 году национальный парк Сяньцзюй, который ориентирован на охрану окружающей среды и проведение научных изысканий, проводил исследования по сохранению биоразнообразия вместе с рядом вузов и исследовательских учреждений.

В этом национальном парке был обнаружен ряд видов диких животных, находящихся в Китае под государственной охраной первой и второй категорий, включая пестрого фазана Эллиота, серебряного фазана и черного мунтжака.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Занесение победителей на Республиканскую доску почета, вторая сессия Совета Республики и температурный робот для минского аэропорта. Главное за среду
Надежда Бабкина заразила своего водителя и его семью
Редкий вид животных обнаружили на востоке Китая
Землетрясение произошло в Тихом океане
Гороскоп на 24 апреля
Disney работает над третьим сезоном "Мандалорца"
Поклонники Гарри Поттера могут получить 1000 долларов за просмотр всех частей без остановки
Более 20 лет механик-реставратор Владимир Якушев из Шкловского района посвятил поиску и восстановлению боевой техники
Греция предлагает ввести «паспорт здоровья» для туристов
На контроле Президента: «Великий камень»
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Google предупредила пользователей Chrome об опасности и просит срочно обновить браузер
Океанам на суперземлях отказали в четком дне
Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник
В Великобритании собака-поводырь помогла хозяйке устроиться на работу и выйти замуж
Посол Беларуси в Бельгии рассказал о предпосылках для выхода на соглашение о безвизовом режиме с ЕС
Вышел трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым. Петр Буслов снова расскажет про «БУМЕРанг»
Минсельхозпрод: отказ России от поставок гречки — полная неожиданность, рынок обеспечим сами
Стимулирование изобретательской активности, совершенствование законодательства, снижение патентных пошлин: с какими еще инициативами выступают ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной собственности
В Большом театре Беларуси оплакивают заслуженного артиста БССР Виктора Гурьева
Изменятся ли в этом году сроки централизованного тестирования
Авторы
СКАНИРУЙТЕ