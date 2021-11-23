Редкий экземпляр сосны в Беловежской пуще перешел в разряд достояния истории





О судьбе одного из самых необычных экземпляров флоры, найденном в национальном парке «Беловежская пуща» — редком экземпляре сосны обыкновенной, обнаруженном ранее в Ощепском лесничестве, рассказали в природоохранном учреждении.

— Мощность этого древа удивляет: два толстых ствола, которые берут свое начало от недр земли по отдельности, сплелись и стали одним целым, — проинформировали в отделе охраны леса и лесного хозяйства национального парка «Беловежская пуща».

Специалисты напомнили о существовании легенды, согласно которой дерево погибло от негативной энергии, которую впитало от бед и слез людей, что были пролиты на этой земле. А местные жители считают, если пролезть между стволами дерева, то удача будет на твоей стороне.

— Для гостей национального парка коренные жители любят проводить экскурсию к этому дереву, чтобы отпустить весь негатив и зарядиться позитивной энергией, — отметили в нацпарке. — К сожалению дерево стало усыхать еще пять лет назад, и сейчас, в 150-летнем возрасте, окончательно погибло.

Беловежская пуща — своеобразный во флористическом отношении регион, где Евразиатская хвойно-лесная зона вплотную подходит к Европейской широколиственной, а тайга уступает позиции неморальным лесам. Географическое положение, климатические и почвенно-гидрологические условия обусловили богатство и разнообразие флоры. На этой относительно небольшой территории встречается около 70 процентов растений, произрастающих на территории Беларуси. Из 25 видов деревьев, произрастающих в Беловежской пуще, сосна, наряду с елью, дубом черешчатым, грабом, ольхой черной, ясенем, осиной, березой бородавчатой и пушистой, кленом, наиболее распространена.

Сосна обыкновенная — наиболее распространенная в лесах Беларуси древесная порода. Достигает высоты до 30 метров и более. Весьма чувствительна к затенению, но неприхотлива к почвам. Является первоклассным строительным материалом. Иногда дерево доживает до пятисотлетнего возраста.Фото: сайт национального парка «Беловежская пуща»