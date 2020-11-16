Редкая для Беларуси птица обосновалась на Минском море

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"АПБ"

Ее фото сделали на Открытом осеннем чемпионате «Аховы птушак Бацькаўшчыны» по фотобердингу 7 ноября.Специалисты отметили, что такая птица – довольно редкое явление для нашей страны. Орнитологи фиксировали разовые случаи посещения ею наших водоемов.Предположительно, гага прилетела с побережья Балтийского моря.Сотрудник АПБ по вопросам охраны природы Семен Левый пояснил, что в жизни многих белорусских фотобердеров эта самка гаги стала первой увиденной представительницей данного вида. А вскоре такая же птица была замечена в Малоритском районе.Гаги живут до 37 лет, умеют нырять на глубину до двадцати метров, питаются рачками и моллюсками. Не боятся холода и чаще всего остаются зимовать севернее своего обычного места обитания, главное, чтобы водоем был не слишком глубоким и зимой не покрывался льдом.Известен этот вид своим пухом, который обладает наименьшей теплопроводимостью среди птиц. Самка гаги выщипывает его с груди и брюшка, чтобы утеплить гнездо. В Исландии и Норвегии люди до сих пор собирают его после того, как появится новый выводок птиц. Пухом набивают теплую одежду жителей северных регионов, полярников, альпинистов и космонавтов.