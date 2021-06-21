Ребенок выпал из окна второго этажа в Оршанском районе

Согласно данным следствия, в воскресенье, 20 июня, четырехлетний ребенок был со своей мамой в гостях у бабушки. Мама и девочка спали в помещении, в котором было открыто окно. После пробуждения девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз. Ребенок упал на газон и асфальтированный тротуар. Мама не успела предотвратить трагедию. Девочка получила телесные повреждения, в результате чего ей потребовалась госпитализация.Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначила судебно-медицинскую экспертизу, опросила родственников пострадавшей. Оршанский МОСК по данному факту проводит проверку.