Ребенка забыли в корзинке на взлетно-посадочной полосе. В сети появилось страшное фото из Кабула

В соцсетях бурно обсуждают фото маленького ребенка, который лежит в корзине для продовольственных товаров. Его забыли на взлетно-посадочной полосе в Кабуле, пишет издание Rubaltic.ru.
Фото опубликовано на Rubaltic.ru
На кадре видно, что маленький ребенок в майке и шортах лежит в корзинке для продовольственных товаров и плачет. Фоновые тени от колючей проволоки на фото позволяют сделать вывод, что ребенка оставили возле заграждения в аэропорту Кабула, в котором последние несколько дней толпы людей ищут убежища и пытаются сесть на любой самолет, чтобы улететь из страны. Люди пытаются попасть в аэропорт и ради этого перелезают стену с колючей проволокой прямо с детьми.
Напомним, что вчера появились шокирующие видео, где демонстрируется, как люди бегут под шасси взлетающего самолета, пытаются удержаться на выступах и, если не получилось, падают с воздушного судна с огромной высоты. Есть сообщения о жертвах.
В воскресенье боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул, заявив о полном контроле над всей территорией государства. В столицу Афганистана талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной.