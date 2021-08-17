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  2. Ребенка забыли в корзинке на взлетно-посадочной полосе. В сети появилось страшное фото из Кабула

Ребенка забыли в корзинке на взлетно-посадочной полосе. В сети появилось страшное фото из Кабула

В соцсетях бурно обсуждают фото маленького ребенка, который лежит в корзине для продовольственных товаров. Его забыли на взлетно-посадочной полосе в Кабуле, пишет издание Rubaltic.ru.

Фото опубликовано на Rubaltic.ru

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На кадре видно, что маленький ребенок в майке и шортах лежит в корзинке для продовольственных товаров и плачет. Фоновые тени от колючей проволоки на фото позволяют сделать вывод, что ребенка оставили возле заграждения в аэропорту Кабула, в котором последние несколько дней толпы людей ищут убежища и пытаются сесть на любой самолет, чтобы улететь из страны. Люди пытаются попасть в аэропорт и ради этого перелезают стену с колючей проволокой прямо с детьми.

Напомним, что вчера появились шокирующие видео, где демонстрируется, как люди бегут под шасси взлетающего самолета, пытаются удержаться на выступах и, если не получилось, падают с воздушного судна с огромной высоты. Есть сообщения о жертвах.

В воскресенье боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул, заявив о полном контроле над всей территорией государства. В столицу Афганистана талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной. 
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