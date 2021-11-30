Рэбаз из Ирака: моя жена на девятом месяце беременности, но мы все равно намерены добраться до Европы

Его жене Бэназ 25 лет. Вчера скорая увезла женщину в больницу. Она находится на девятом месяце беременности. Сегодня с самого утра Рэбаз пришел в стационарный медицинский пункт, расположенный внутри ТЛЦ "Бремино-Брузги", чтобы выяснить, как чувствует себя его жена. Фельдшеры уточнили информацию для беженца: с Бэназ все хорошо, ребенок еще не родился.