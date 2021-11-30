Рэбаз из Ирака: моя жена на девятом месяце беременности, но мы все равно намерены добраться до Европы

Рэбаз вместе с женой и 4-летней дочкой уже несколько недель выживает в лагере беженцев. Он из иракского города Сулеймания. 27-летний мужчина рассказывает, что работал там водителем такси. Его смены часто составляли по 24 часа, а порой он работал по двое суток и без перерыва на сон. Но денег все равно семье не хватало. Рэбаз и его семья едут в Европу, потому что европейское правительство обещало им спокойную жизнь.
– Я еду в Европу, потому что в Ираке я не могу изменить свою жизнь, не могу повлиять на нее. К тому же там небезопасно. Люди свободно носят оружие и используют его не по правилам, а тогда, когда им этого захочется. Как я могу быть спокоен за безопасность своей семьи в таких условиях?
Его жене Бэназ 25 лет. Вчера скорая увезла женщину в больницу. Она находится на девятом месяце беременности. Сегодня с самого утра Рэбаз пришел в стационарный медицинский пункт, расположенный внутри ТЛЦ "Бремино-Брузги", чтобы выяснить, как чувствует себя его жена. Фельдшеры уточнили информацию для беженца: с Бэназ все хорошо, ребенок еще не родился.
– Знаете, самое сложное для нас здесь – это холод. Мы не можем здесь оставаться, потому что наши организмы не привыкли к такому. Руки моей дочери всегда холодные. И я не знаю, что будет дальше с ее здоровьем. Я очень надеюсь на благоразумие европейских властей. Надеюсь, что они примут нас, как и обещали.