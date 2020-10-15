Реальные располагаемые денежные доходы населения нашей страны в январе – августе 2020 года составили 105,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета.
– В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%, – уточнили в комитете.
Напомним, что реальными располагаемыми денежными доходами называют денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, которые при этом скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за год выросли на 5,2%
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