Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за год выросли на 5,2%

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за год выросли на 5,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения нашей страны в январе – августе 2020 года составили 105,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета.


В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 23,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%, – уточнили в комитете.

Напомним, что реальными располагаемыми денежными доходами называют денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, которые при этом скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Польша ужесточает введенные из-за коронавируса ограничения
Консерваторы празднуют победу на выборах в литовский Сейм. Не рановато ли?
Столичные ЖЭУ будут работать в выходные, чтобы быстрее устранить аварии при подаче тепла в жилфонд
Подход к организации спортивной медицины должен быть комплексным - Пиневич
Эквадорский гонщик Хонатан Нарвайес выиграл 12-й этап "Джиро д'Италия".
Трамп не планирует вводить жесткие ограничения в случае новой волны COVID-19
На водородной установке комплекса H-Oil Мозырского НПЗ пусконаладочные операции вступили в активную стадию
Лазеры, умный свет и технологии для космоса - что белорусские ученые предлагают экономике
Минюст: Адвокаты Леванчук и Пыльченко лишились лицензии из-за угроз в адрес следователя и призывов к противоправным действиям
Суточный максимум по заражению коронавирусом выявили в Италии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дубина народного гнева
Лукашенко назначил нового судью Верховного суда
OPEN PODIUM: Национальная школа красоты возобновляет показы
Горнодобывающий комбинат планируют построить на Новой Земле
Ивашко уступил Шаповалову в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
В Витебске состоялась первая диалоговая площадка
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Валерия Иванова
Заключительный этап учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" пройдет в Беларуси 16 октября
Центр взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС снес аварийную водонапорную башню в Борисовском районе
Клинико-затратные группы, аккредитация медучреждений и E-Health - Пиневич о развитии отрасли
Премьер-министр Кыргызстана объявил себя исполняющим обязанности президента
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблочки с гнильцой
Происходящие в Беларуси события имеют все классические признаки цветной революции - Бондарь
Вблизи Самохваловичей погиб пешеход, пересекавший проезжую часть в неустановленном месте
В Гомеле проходят патриотические мероприятия, посвященные 25-летию Конституции Беларуси
Комбайны "Гомсельмаша" достойно конкурируют с мировыми брендами - Пархомчик
Сухопутные войска США получат гиперзвуковое оружие в 2023 году
Караник: к изменениям в социальной сфере необходимо подходить взвешенно и деликатно
Андрей Швед: принимаются самые решительные меры для пресечения попыток радикальных действий
Впервые в практике проведения учений ОДКБ сформирована миротворческая миссия
На учении Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» работала авиация
Диалоговая площадка, посвященная обсуждению социальных вопросов, прошла в Гродно
мнение
Виктория КОХНО
Бедность и богатство
На Брестчине удалось втрое снизить годичную летальность пациенток с раком груди
Работа диалоговой площадки в Могилеве: много идей и жаркие обсуждения молодежной политики
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за год выросли на 5,2%
В Гомеле в международный День борьбы с раком молочной железы стартует проект «Жизнь заново»
Назван фактор, повышающий риск смерти при COVID-19 в девять раз
В Чехии из-за проливных дождей началось наводнение
Можно ли победу над командой Казахстана рассматривать, как новый виток в истории сборной Беларуси по футболу?
Нашлась школьница из Ганцевичей, которую искали два дня
Рыженков: власти надо быть ближе к людям
Первый дом нового квартала начали возводить в Орше
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Возрастной отбор
Мармелад из кабачков и гелий против коронавируса предлагают ученые НАН Беларуси, чтобы поправить здоровье
«Поддержка помогает справляться с любыми трудностями»: поговорили с женщинами, которые получили орден Матери
Фотовыставка Юрия Иванова «100 ракурсов времени» открывается сегодня в Национальном историческом музее
Авторы
СКАНИРУЙТЕ