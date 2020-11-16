Реальные денежные доходы белорусов в январе – сентябре выросли на 4,9 процента

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8 процента, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 7,4 процента, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23 процента, доходы от собственности и прочие – 4,8 процента.Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.