Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре составили 104,9 процента к уровню аналогичного периода прошлого года, проинформировали в Белстате.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8 процента, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 7,4 процента, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23 процента, доходы от собственности и прочие – 4,8 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные денежные доходы белорусов в январе – сентябре выросли на 4,9 процента
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович