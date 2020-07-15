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Реальные денежные доходы белорусов за пять месяцев года увеличились на 5,4%

Реальные располагаемые денежные доходы жителей нашей страны в январе – мае текущего года составили 105,4% к уровню такого же периода 2019 года, рассказали в Национальном статистическом комитете.



В общем объеме денежных доходов оплата труда составляет 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход,  7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы  4,9%.

Реальные рaсполагаемые денeжные доходы насeления  денежные доходы, не считая налогов, сборов и взносов, скоррeктированные на индекс потребитeльских цен на товaры и услуги.
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