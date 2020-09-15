Реальные денежные доходы белорусов в январе – июле выросли на 5,4%

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.