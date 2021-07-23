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  2. Реальность переплелась с 2D: сотни человек решили болеть за сборную Аргентины по волейболу на Олимпиаде из-за популярного японского комикса

Реальность переплелась с 2D: сотни человек решили болеть за сборную Аргентины по волейболу на Олимпиаде из-за популярного японского комикса

Нет, это не шутка и не преувеличение. Фанаты известной спортивной манги (японского комикса) «Волейбол!» собираются болеть за мужскую команду Аргентины по этому виду спорта из-за событий, описанных в вымышленной истории. И это уже не первый случай, когда волейбол Аргентины получает популярность среди поклонников творчества вышеупомянутой манги.

Делегация Аргентины на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио

Вот, в чем дело. Один из героев истории авторства Харуити Фурудатэ – японец Ойкава Тоору, который играет связующим в аргентинском клубе города Сан-Хуан и в национальной сборной этой страны по волейболу на Олимпиаде. Персонаж очень популярный, поэтому сейчас, когда в Токио стартовали Игры, фанаты Ойкавы стали ярыми болельщиками сборной Аргентины. В соцсетях, где общаются поклонники «Волейбола!», активно обсуждают эту тему.

Реальность с 2D в случае с аргентинским волейболом и японскими комиксами переплетается не в первый раз. Здесь можно рассказать очень забавную историю, которая на первый взгляд может показаться выдуманной. Упоминание о клубе, в котором играет Ойкава в манге, – непроста. Дело в том, что фанаты комикса решили «добавить» нарисованного связующего в состав сборной реально существующего аргентинского клуба Сан-Хуана УПСН. Появились посты в соцсетях, шутки, картинки с персонажем в форме клуба… А волейболисты не растерялись и подошли к вопросу с юмором, «приняв» Ойкаву в свои ряды. В сети даже можно найти видео, где игроки и тренеры клуба в шутку подтверждают необычное пополнение состава сборной. Это все произошло весной 2020-го, и тогда от инициативы УПСН в восторге остались десятки тысяч человек. Имя персонажа до сих пор вписывают в состав сборной клуба на открытых источниках забавы ради.

Впрочем, шутки шутками, а поддержка болельщиков спортсменам не помешает никогда, пусть даже и по такому нестандартному поводу. Кстати, мужская сборная Аргентины по волейболу уже завтра встретится на матче с россиянами.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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