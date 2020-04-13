Реализация круглых лесоматериалов через БУТБ на внутренний рынок в I квартале выросла на 15%

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БЕЛТА

В январе — марте текущего года на торгах биржи для переработки на внутреннем рынке было реализовано 3,3 млн куб. м круглой древесины на BYN 216 млн. В натуральном выражении объем продаж вырос на 2%, в стоимостном — на 15%., — отметили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.Самыми популярными товарными позициями традиционно являются балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На них приходится практически 90% от всех сделок по круглым лесоматериалам. Кроме того, на биржевых торгах в I квартале активно закупались щепа и посадочный материал. В первом случае продажи выросли на 77% до BYN 7,5 млн, во втором — более чем в два раза до BYN 2,7 млн.