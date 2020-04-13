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  2. Реализация круглых лесоматериалов через БУТБ на внутренний рынок в I квартале выросла на 15%

Реализация круглых лесоматериалов через БУТБ на внутренний рынок в I квартале выросла на 15%

Продажа круглых лесоматериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу на внутренний рынок в I квартале текущего года увеличилась на 15% до 216 миллионов рублей. Основная доля сделок пришлась на балансовую древесину хвойных пород, информирует БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

В январе — марте текущего года на торгах биржи для переработки на внутреннем рынке было реализовано 3,3 млн куб. м круглой древесины на BYN 216 млн. В натуральном выражении объем продаж вырос на 2%, в стоимостном — на 15%.

"Положительная динамика обусловлена повышенным сезонным спросом отечественных деревообработчиков на древесное сырье, мерами БУТБ по упрощению доступа субъектов малого и среднего бизнеса на биржевой рынок, а также состоявшимися в марте квартальными торгами деловой древесиной, в ходе которых реализован рекордный объем ресурса — 980 тыс. куб. м на BYN 68 млн", — отметили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Самыми популярными товарными позициями традиционно являются балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На них приходится практически 90% от всех сделок по круглым лесоматериалам. Кроме того, на биржевых торгах в I квартале активно закупались щепа и посадочный материал. В первом случае продажи выросли на 77% до BYN 7,5 млн, во втором — более чем в два раза до BYN 2,7 млн.
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