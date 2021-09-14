Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Реализация кредитного соглашения с Кувейтом позволит реконструировать больницу в Гродно под онкодиспансер

Реализация кредитного соглашения с Кувейтом позволит реконструировать больницу в Гродно под онкодиспансер

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября подписал Указ № 341 "О реализации кредитного соглашения", проинформировали в пресс-службе Главы государства.


В соответствии с документом предусматриваются меры по реализации кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Кувейтским фондом арабского экономического развития, включая ряд льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС.

Средства займа в размере 7,5 миллиона кувейтских динаров (это 25 миллионов долларов) будут направлены на реконструкцию городской клинической больницы № 3 в Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

По окончании реконструкции для лечения онкологических пациентов в Гродненской области будут применяться соответствующие мировым стандартам современные методы лучевого и комбинированного (хирургического и химиолучевого) лечения, радионуклидной диагностики.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы