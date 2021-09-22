Реализация экономических и инвестпроектов была в центре внимания на встрече глав МИД Беларуси и Турции

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Беларуси.
Повестка переговоров глав МИД включала широкий круг вопросов.
– Достигнута договоренность о поддержании контактов и совместной работе над реализацией ряда экономических и инвестиционных проектов, – уточнили в пресс-службе.
21–28 сентября Макей посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото: архив БЕЛТА