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  2. Реализация экономических и инвестпроектов была в центре внимания на встрече глав МИД Беларуси и Турции

Реализация экономических и инвестпроектов была в центре внимания на встрече глав МИД Беларуси и Турции

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Беларуси. 


Повестка переговоров глав МИД включала широкий круг вопросов.

– Достигнута договоренность о поддержании контактов и совместной работе над реализацией ряда экономических и инвестиционных проектов, – уточнили в пресс-службе.

21–28 сентября Макей посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: архив БЕЛТА
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