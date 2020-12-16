«Реал» в большинстве обыграл «Атлетик» в поединке чемпионата Испании по футболу

«Атлетик» опасен и при определенном стечении обстоятельств, пожалуй, мог рассчитывать на положительный исход поединка. Но весь план на игру ему сломало удаление Рауля Гарсии, которое тот схлопотал уже на 13-й минуте. Рассчитывать при этом хотя бы на ничью в гостевом матче против «Реала», который под конец года, что называется, набрал ход, было сложно. И «Атлетик» проиграл.Хозяева поля открыли счет на самом излете первого тайма усилиями Тони Крооса.На 52-й минуте Андер Капа восстановил паритет.Однако в концовке «Реал» все же дожал обескровленный потерей игрока «Атлетик». Голевой дубль оформил Карим Бензема, который отличился на 74-й и 92-й минутах.После этой победы подопечных Зинедина Зидана на вершине турнирной таблицы Примеры образовалось троевластие – сразу три команды, «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Реал», имеют по 26 очков. Их ближайшими преследователями являются «Вильярреал» (22 балла), «Севилья» (19), «Гранада» (18), «Кадис» (18) и «Барселона» (17).Обращает на себя внимание неудачный старт «Барселоны», которая из одиннадцати проведенных к настоящему моменту встреч выиграла всего пять. Еще дважды каталонский гранд поделил очки со своими соперниками и четыре раза проиграл.