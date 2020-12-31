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  2. «Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче чемпионата Испании

«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче чемпионата Испании

Накануне были сыграны четыре встречи 16-го тура чемпионата Испании по футболу. В ключевой из них «Эльче» и мадридский «Реал» не выявили победителя – 1:1. 


«Королевский клуб» подходил к поединку, имея в активе пятиматчевую победную серию и в статусе безусловного фаворита. А сама игра прошла при подавляющем преимуществе «Реала», что отразилось на всех статистических показателях: процент владения мячом – 68 на 32, удары – 14:6, в створ ворот – 6:3, угловые – 3:2. Однако пополнить свою копилку тремя баллами действующий чемпион Испании не смог.


Лука Модрич вывел «сливочных» вперед на 20-й минуте. Но на 52-й минуте полузащитник «Эльче» Фидель восстановил статус-кво, реализовав пенальти.


«Реал» имел ряд удобных моментов для того, чтобы все-таки вырвать победу. Но ни одного из них не реализовал. 

Остальные матчи тура, состоявшиеся 29–30 декабря, принесли такие результаты: «Севилья» – «Вильярреал» – 2:0, «Барселона» – «Эйбар» – 1:1, «Леванте» – «Бетис» – 4:3, «Кадис» – «Вальядолид» – 0:0, «Гранада» – «Валенсия» – 2:1, «Сельта» – «Уэска» – 2:1, «Атлетико» – «Хетафе» – 1:0.

Сегодня тур зароется поединками «Атлетик» – «Реал Сосьедад» и «Осасуна» – «Алавес».

Во главе турнирной таблицы находится «Атлетико», имеющий на своем счету 35 очков. За ним в группе лидеров идут «Реал» (33), «Реал Сосьедад» (26), «Севилья» (26), «Вильярреал» (26), «Барселона» (25), «Гранада» (24) и «Сельта» (23).

В списке бомбардиров лидирует форвард «Сельты» Яго Аспас, который отличился девять раз.




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Фото: РЕЙТЕР
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