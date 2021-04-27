Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в поединке футбольного чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в поединке футбольного чемпионата Испании

В заключительном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Эйбар» на своем поле уступил «РС» – 0:1.


«Атлетико» уступил «Атлетику» в матче Примеры и подпустил конкурентов в борьбе за чемпионство

Читайте также

«Атлетико» уступил «Атлетику» в матче Примеры и подпустил конкурентов в борьбе за чемпионство
В последнее время «Реал Сосьедад» нестабилен, вследствие чего чередует удачные матчи с не самыми лучшими. Однако с «Эйбаром», который замыкает турнирную таблицу, команда из Сан-Себастьяна, пусть и не без проблем, справилась. 

Победу «бело-голубым» принес Александер Исак, отличившийся на 26-й минуте. 

Отметим, что после гола судейская бригада прибегла к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) для того, чтобы убедиться в отсутствии офсайда – и в результате взятие ворот было признано легитимным.

В оставшееся до финального свистка время «Эйбар» предпринимал отчаянные попытки отыграться, но взломать четко действовавшую оборону гостей так и не смог.

Матчи тура, состоявшиеся 24–25 апреля, принесли следующие результаты: «Эльче» – «Леванте» – 1:0, «Вальядолид» – «Кадис» – 1:1, «Валенсия» – «Алавес» – 1:1, «Реал» – «Бетис» – 0:0, «Уэска» – «Хетафе» – 0:2, «Вильярреал» – «Барселона» – 1:2, «Сельта» – «Осасуна» – 2:1, «Севилья» – «Гранада» – 2:1, «Атлетик» – «Атлетико» – 2:1.

Отметим, что мадридские «Атлетико» и «Реал» не обошлись без очковых потерь, а «Севилья» и «Барселона» добились очередных побед, что максимально уплотнило верхушку таблицы. У «Атлетико» 73 балла, у «Реала» и «Барселоны» – по 71, а у «Севильи» – 70.

В списке бомбардиров лидирует капитан «Барселоны» Лионель Месси, забивший 25 мячей. На четыре взятия ворот меньше на своем счету имеет нападающий «Реала» Карим Бензема.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Подходит ли детский крем взрослым – отвечает косметолог
В парках Бреста аттракционы заработают 1 мая
Автомобили Skoda не будут оформляться при их ввозе через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь
В Гродно милиционеры выезжали на семейный скандал, а задержали распространителей наркотиков
Медик рассказал, как занятия спортом в детстве влияют на дальнейшее здоровье
Авдонин: вопрос о внесении изменений в Конституцию волнует всех
Выставка «Партизаны Беларуси» в Академии управления в Минске – стрим
Назван фактор, повышающий вероятность развития рака мозга
Погода 28 апреля: кратковременные осадки и от -4 °С до +15 °С
СМИ: у Ким Кардашьян новый возлюбленный
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Деньги – кровь войны
Apple обманула своих пользователей: iPhone плохо защищены от влаги
Telegram-канал "Барановичи-97%" признан экстремистским
Volkswagen готовится представить самую мощную модель электрокара
Посеяно 46 процентов всех яровых культур
В Беларуси планируется реализовать 15 научно-технических программ за 2021–2025 годы
«Реал» и «Челси» проведут первый полуфинал Лиги чемпионов
В Беларуси прекратили вещание две иностранные телепрограммы
Авдонин: мы видим в Украине искусственно созданную политическую технологию по насаждению национализма
Агрессивный волк пытался напасть на людей в Пинском районе
У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звездочки на фюзеляже
Определен перечень прослеживаемых товаров
Совмин определил перечень банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов
В Минске продолжается судебный процесс по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка
«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в поединке футбольного чемпионата Испании
Города Японии отказываются от приема олимпийцев
В Беларуси можно будет платно получить сертификат о вакцинации против COVID-19
«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» в игре чемпионата Англии по футболу
В Минске на пр. Дзержинского горел троллейбус
Авдонин: для Беларуси постепенное вовлечение в экономический оборот загрязненных радиацией территорий сейчас очень важно
Свадебное платье принцессы Дианы покажут впервые за 25 лет
мнение
Елена ЯСКО
Лес рубят — дураки кричат
«Лацио» разгромил «Милан» в матче Серии А
Реквием Верди в Большом театре по случаю 35-летия Чернобыльской трагедии стал потрясением и для публики, и для самих исполнителей
Правда ли, что апрельские холода могут убить фруктовый урожай этого года?
В Ивацевичском районе закрыли на капремонт мост через Гривду
Белорусы уступили шведам в первом матче юниорского чемпионата мира по хоккею
В стране создана новая общественная ассоциация «Информационная безопасность». Чем она будет заниматься?
Современное программное обеспечение помогает внедрять в Лидском районе точное земледелие
Госсубсидия, варианты в день обращения и переобучение: истории тех, кому помогла найти работу государственная служба занятости
Почему потребовалось ужесточение наказания за надругательство над государственными символами?
Какие симптомы свидетельствуют о повышенном холестерине? Ответил врач
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Езда без правил
На Витебщине защищено вакцинами уже более 30 тысяч человек
Своими санкциями США напоминают рыбака-неудачника, который в сердцах бросает в реку удочку и рюкзак вслед сорвавшейся с крючка рыбе
Как в Лепельском районе решают проблему ветхого жилья и почему пустующие дома раскупают приезжие
Авторы
СКАНИРУЙТЕ