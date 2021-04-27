«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в поединке футбольного чемпионата Испании

В последнее время «Реал Сосьедад» нестабилен, вследствие чего чередует удачные матчи с не самыми лучшими. Однако с «Эйбаром», который замыкает турнирную таблицу, команда из Сан-Себастьяна, пусть и не без проблем, справилась.Победу «бело-голубым» принес Александер Исак, отличившийся на 26-й минуте.Отметим, что после гола судейская бригада прибегла к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) для того, чтобы убедиться в отсутствии офсайда – и в результате взятие ворот было признано легитимным.В оставшееся до финального свистка время «Эйбар» предпринимал отчаянные попытки отыграться, но взломать четко действовавшую оборону гостей так и не смог.Матчи тура, состоявшиеся 24–25 апреля, принесли следующие результаты: «Эльче» – «Леванте» – 1:0, «Вальядолид» – «Кадис» – 1:1, «Валенсия» – «Алавес» – 1:1, «Реал» – «Бетис» – 0:0, «Уэска» – «Хетафе» – 0:2, «Вильярреал» – «Барселона» – 1:2, «Сельта» – «Осасуна» – 2:1, «Севилья» – «Гранада» – 2:1, «Атлетик» – «Атлетико» – 2:1.Отметим, что мадридские «Атлетико» и «Реал» не обошлись без очковых потерь, а «Севилья» и «Барселона» добились очередных побед, что максимально уплотнило верхушку таблицы. У «Атлетико» 73 балла, у «Реала» и «Барселоны» – по 71, а у «Севильи» – 70.В списке бомбардиров лидирует капитан «Барселоны» Лионель Месси, забивший 25 мячей. На четыре взятия ворот меньше на своем счету имеет нападающий «Реала» Карим Бензема.