«Реал» разгромил «Сельту» в игре Примеры, Бензема оформил хет-трик

Стремясь отсалютовать этому знаковому событию, «Королевский клуб» имел преимущество, превзошел соперника по всем основным статистическим показателям (владение мячом – 59% на 41%, удары – 15:11, в створ ворот – 11:4, угловые – 7:3) и количеству голевых моментов – и, как следствие, добился полностью закономерной победы. Хотя без волнений не обошлось, так как по ходу игры «Реал» дважды уступал в счете (0:1 и 1:2).Главным героем игры стал лидер атак «Реала» Карим Бензема, оформивший хет-трик (24-я, 46-я и 87-я минуты) – свой третий мяч француз забил с пенальти. А еще по одному разу ворота гостевой команды поразили Винисиус Жуниор (54) и Эдуардо Камавинга (72). В составе «Сельты» отличились Санти Мина (4) и Франко Черви (31).Остальные матчи тура, состоявшиеся 11–12 сентября, закончились так: «Леванте» – «Райо Вальекано» – 1:1, «Атлетик» – «Мальорка» – 2:0, «Эспаньол» – «Атлетико» – 1:2, «Осасуна» – «Валенсия» – 1:4, «Кадис» – «Реал Сосьедад» – 0:2. Сегодня вечером пройдут встречи «Хетафе» – «Эльче» и «Гранада» – «Бетис». А поединки «Вильярреал» – «Алавес» и «Севилья» – «Барселона» перенесены на неопределенный срок.Турнирную таблицу возглавляют «Реал», «Валенсия» и «Атлетико», которые имеют по десять очков.