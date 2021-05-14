Накануне тремя встречами закрылся 36-й тур чемпионата Испании по футболу. В ключевом матче вечера мадридский «Реал» одержал уверенную выездную победу над «Гранадой» – 4:1, после чего обошел в турнирной таблице «Барселону» и сократил свое отставание от лидирующего «Атлетико» до двух баллов.
«Гранада» умеет удивлять, и тот факт, что в этом сезоне команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы, оставив не у дел целый ряд сильных клубов, о многом говорит. Однако что-либо противопоставить рвущемуся к чемпионству «Реалу» «насриды» не смогли.
«Королевский клуб» имел ощутимое преимущество, превзошел хозяев поля по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 65 на 35, удары – 16:10, в створ ворот – 7:5, угловые – 3:2) и создал больше голевых моментов – так что такой исход игры абсолютно вытекал из логики.
В составе «Реала» голами отметились Лука Модрич (17-я минута), Родриго (45+1), Альваро Одриосола (75) и Карим Бензема (76). А «Гранада» ответила лишь точным ударом Хорхе Молины (71).
Остальные матчи этого тура, сыгранные 11–13 мая, закончились следующим образом: «Осасуна» – «Кадис» – 3:2, «Эльче» – «Алавес» – 0:2, «Леванте» – «Барселона» – 3:3, «Севилья» – «Валенсия» – 1:0, «Уэска» – «Атлетик» – 1:0, «Сельта» – «Хетафе» – 1:0, «Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:1, «Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:2, «Эйбар» – «Бетис» – 1:1.
Все игры следующего тура пройдут 16 мая. Наибольшее внимание, конечно, будет приковано к поединкам с участием команд из первой четверки. «Атлетико» встретится с «Осасуной», «Реал» – с «Атлетиком», «Барселона» – с «Сельтой», а «Севилья» – с «Вильярреалом».
На счету возглавляющего турнирную таблицу «Атлетико» 80 баллов. «Реал» имеет 78, «Барселона» – 76, «Севилья» – 74.
В списке бомбардиров лидирует капитан «Барселоны» Лионель Месси, который забил 29 мячей.
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«Реал» разгромил «Гранаду» и вернулся на второе место в таблице Примеры
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