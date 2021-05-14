«Реал» разгромил «Гранаду» и вернулся на второе место в таблице Примеры

«Гранада» умеет удивлять, и тот факт, что в этом сезоне команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы, оставив не у дел целый ряд сильных клубов, о многом говорит. Однако что-либо противопоставить рвущемуся к чемпионству «Реалу» «насриды» не смогли.«Королевский клуб» имел ощутимое преимущество, превзошел хозяев поля по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 65 на 35, удары – 16:10, в створ ворот – 7:5, угловые – 3:2) и создал больше голевых моментов – так что такой исход игры абсолютно вытекал из логики.В составе «Реала» голами отметились Лука Модрич (17-я минута), Родриго (45+1), Альваро Одриосола (75) и Карим Бензема (76). А «Гранада» ответила лишь точным ударом Хорхе Молины (71).Остальные матчи этого тура, сыгранные 11–13 мая, закончились следующим образом: «Осасуна» – «Кадис» – 3:2, «Эльче» – «Алавес» – 0:2, «Леванте» – «Барселона» – 3:3, «Севилья» – «Валенсия» – 1:0, «Уэска» – «Атлетик» – 1:0, «Сельта» – «Хетафе» – 1:0, «Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:1, «Вальядолид» – «Вильярреал» – 0:2, «Эйбар» – «Бетис» – 1:1.Все игры следующего тура пройдут 16 мая. Наибольшее внимание, конечно, будет приковано к поединкам с участием команд из первой четверки. «Атлетико» встретится с «Осасуной», «Реал» – с «Атлетиком», «Барселона» – с «Сельтой», а «Севилья» – с «Вильярреалом».На счету возглавляющего турнирную таблицу «Атлетико» 80 баллов. «Реал» имеет 78, «Барселона» – 76, «Севилья» – 74.В списке бомбардиров лидирует капитан «Барселоны» Лионель Месси, который забил 29 мячей.