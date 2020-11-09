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  2. «Реал» неожиданно проиграл «Валенсии» в футбольном чемпионате Испании

«Реал» неожиданно проиграл «Валенсии» в футбольном чемпионате Испании

В центральном матче девятого тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на своем поле нанесла чувствительное поражение мадридскому «Реалу» – 4:1. Три из четырех своих мячей «летучие мыши» забили с пенальти.



В середине прошлой недели «Реал» добыл важнейшую победу над итальянским «Интером» (3:2) на групповом этапе Лиги чемпионов. Да и вчерашний матч Примеры поначалу складывался в пользу «сливочных», которые усилиями Карима Бензема вышли вперед на 23-й минуте.

«Реал» владел преимуществом, вследствие чего вроде как ничто не предвещало беды. Но в дальнейшем игра с «Валенсией» превратилась для команды из Мадрида в сущий кошмар. Мало того что в ворота «сливочных» было назначено три пенальти, которые реализовал Карлос Солер (35-я, 54-я и 63-я минуты), так еще и автогол случился: на 43-й минуте мяч в собственные ворота отправил один из ключевых защитников «Реала» Рафаэль Варан.



Остальные матчи тура, состоявшиеся 6–8 ноября, закончились следующим образом: «Эльче» – «Сельта» – 1:1, «Уэска» – «Эйбар» – 1:1, «Барселона» – «Бетис» – 5:2, «Севилья» – «Осасуна» – 1:0, «Атлетико» – «Кадис» – 4:0, «Хетафе» – «Вильярреал» – 1:3, «Реал Сосьедад» – «Гранада» – 2:0, «Леванте» – «Алавес» – 1:1, «Вальядолид» – «Атлетик» – 2:1.

Турнирную таблицу с 20 очками неожиданно возглавляет «Реал Сосьедад». Его ближайшими преследователями являются «Вильярреал» (18 баллов), «Атлетико» (17) и мадридский «Реал» (16). Обратим внимание на то, что стартовый отрезок чемпионата Испании явно неудачно провела «Барселона», которая имеет на данный момент всего 11 очков и занимает лишь восьмую строчку.

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Фото: РЕЙТЕР
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