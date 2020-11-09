«Реал» неожиданно проиграл «Валенсии» в футбольном чемпионате Испании

В середине прошлой недели «Реал» добыл важнейшую победу над итальянским «Интером» (3:2) на групповом этапе Лиги чемпионов. Да и вчерашний матч Примеры поначалу складывался в пользу «сливочных», которые усилиями Карима Бензема вышли вперед на 23-й минуте.«Реал» владел преимуществом, вследствие чего вроде как ничто не предвещало беды. Но в дальнейшем игра с «Валенсией» превратилась для команды из Мадрида в сущий кошмар. Мало того что в ворота «сливочных» было назначено три пенальти, которые реализовал Карлос Солер (35-я, 54-я и 63-я минуты), так еще и автогол случился: на 43-й минуте мяч в собственные ворота отправил один из ключевых защитников «Реала» Рафаэль Варан.Остальные матчи тура, состоявшиеся 6–8 ноября, закончились следующим образом: «Эльче» – «Сельта» – 1:1, «Уэска» – «Эйбар» – 1:1, «Барселона» – «Бетис» – 5:2, «Севилья» – «Осасуна» – 1:0, «Атлетико» – «Кадис» – 4:0, «Хетафе» – «Вильярреал» – 1:3, «Реал Сосьедад» – «Гранада» – 2:0, «Леванте» – «Алавес» – 1:1, «Вальядолид» – «Атлетик» – 2:1.Турнирную таблицу с 20 очками неожиданно возглавляет «Реал Сосьедад». Его ближайшими преследователями являются «Вильярреал» (18 баллов), «Атлетико» (17) и мадридский «Реал» (16). Обратим внимание на то, что стартовый отрезок чемпионата Испании явно неудачно провела «Барселона», которая имеет на данный момент всего 11 очков и занимает лишь восьмую строчку.