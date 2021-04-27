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«Реал» и «Челси» проведут первый полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня вечером на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде состоится первый полуфинальный поединок ЛЧ между «Реалом» и «Челси».

Томас Тухель

Под руководством Томаса Тухеля, возглавившего «Челси» в конце января, команда из Лондона проиграла всего две игры из 21-й проведенной (еще были 14 побед и пять ничьих), что, безусловно, говорит о неплохой готовности «синих» к решающему отрезку Лиги чемпионов. Однако в последнее время у «аристократов» наблюдаются трудности в завершающей стадии атак (всего два гола в четырех встречах). Да и «Реал» – соперник более чем серьезный. Пусть даже и ему в апреле голы даются с трудом. Три из четырех последних встреч «Королевского клуба» закончились со счетом 0:0, а особняком стоит лишь матч чемпионата Испании против «Кадиса» (3:0), который, впрочем, едва ли можно считать показательным.

Убавляет оптимизма у болельщиков «Реала» и то, что по причине проблем со здоровьем сейчас вне игры находятся несколько ключевых футболистов команды, среди которых, в частности, выделяются Серхио Рамос и Тони Кроос.

Зинедин Зидан

Впрочем, фаворитом в сегодняшней игре так или иначе считается команда Зинедина Зидана, который ждет крайне упорного поединка. «Челси» хорошо справлялся со своими задачами в Лиге чемпионов и заслужил играть в полуфинале, равно как и «Реал». Это будет трудный матч. У «Челси» тоже большой опыт участия в играх на этом уровне. До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать все, на что мы способны, мотивирует нас», – приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

Завтра выяснять отношения на полуфинальной стадии начнут французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Сити». А ответные поединки в обеих парах состоятся 4–5 мая.

В прошлом году главный трофей в европейском клубном футболе завоевала немецкая «Бавария», которая при этом выиграла все 11 матчей турнира. В финале Лиги чемпионов – 2019/2020 команда из Мюнхена взяла верх над ПСЖ – 1:0.
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Фото: РЕЙТЕР
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