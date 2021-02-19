В Пуховичском районе проходят областные учения в рамках практической отработки алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в паводковый период. Задействованные службы будут работают в четырех локациях вдоль реки Свислочь.
Сперва участники справлялись с повреждением опор моста через Свислочь в районе деревни Лешница, которое произошло в результате движения по реке крупных льдин. По легенде, из-за повреждения опоры возникла вероятность обрушения моста, необходимо было обеспечить безопасность граждан, организовать объезд. Работала дорожная техника, подсыпали дорогу и организовывали подъездные пути к месту аварии.
Затем на улице Поселок, проходящей вдоль Свислочи, отработали размытие дорожного полотна из-за обильных осадков и критического поднятия уровня воды в реке по причине таяния снега. По легенде, от жителей деревни стали поступать сообщения о подтоплении дворовых территорий. Организована дамба и отвод воды для восстановления проезда.
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Реагирование на ЧС во время паводка отрабатывают на учениях спасателей в Пуховичском районе
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Фото: Елена ЯСКО