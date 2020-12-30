Развивать сельские территории необходимо в комплексе – Шерстнев

Важность комплексного развития сельских территорий отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня в Оршанском районе во время церемоний открытия обновленного спортивного стадиона в горпоселке Болбасово и передачи ключей от нового жилья работникам сельхозпредприятия "Борздовка-Агро":
– Комплексное развитие села, условия труда, заработная плата – вот тот набор, который изменит ситуацию в таких населенных пунктах в лучшую сторону. Именно таким образом следует подходить к их развитию. Агрогородок Борздовка – яркий пример того, что на селе нужно наводить порядок и создавать комфортные условия для жизни, чтобы приходила и закреплялась молодежь. И это делается.
Председатель облисполкома напомнил, что в Оршанском районе практически за несколько лет были приведены в порядок Болбасово и Копысь. Такие же изменения постепенно происходят в каждом районе Витебщины. "Это огромнейший пласт работы, но он не разбросан отдельными проектами, а сформирован в комплексе. Если так и будем продолжать работу, то за пять лет наше село полностью изменится", – убежден Николай Шерстнев.
Ключи от новых домов сегодня получили десять семей работников хозяйства, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты. В следующем году такие приятные события запланированы в Верхнедвинском и Витебском районах.
Настоящим предновогодним подарком стало для жителей городского поселка Болбасово открытие обновленного стадиона «Олимп». Капитальный ремонт и модернизация важного спортивного объекта, принадлежащего ФСК «Орша», заняли год. На эти цели из республиканского, областного и районного бюджетов было направлено 3 млн рублей.
На преображенном стадионе по периметру обустроены беговые дорожки со специальным синтетическим покрытием, сделаны навес над трибунами, площадка для воркаута, зона с уличными тренажерами, установлены современные системы звукового сопровождения и освещения. Обновилась хоккейная площадка. Теперь она универсальная: зимой здесь будут играть в хоккей и кататься на коньках, а летом – играть в мини-футбол. Изменения затронули и административное здание. В нем проведен добротный ремонт кровли, систем водоснабжения и вентиляции, санузлов. Где необходимо, оборудованы элементы безбарьерной среды для комфорта людей с ограниченными возможностями.
Поздравляя местных жителей со знаменательным событием, Николай Шерстнев почеркнул, что местные органы власти системно выполняют свои обязательства, взятые несколько лет назад по поручению Главы государства:
– Это наш принцип: заходить в населенные пункты и комплексно поднимать их на новый уровень. Посмотрите на Болбасово. Два года назад активно взялись за его благоустройство, многое помогли сделать и сами жители. Параллельно решили вопрос с обеспечением чистой водой, торговым обслуживанием. Нужен был и стадион. Теперь это настоящий центр спорта с большим потенциалом.
По словам руководителя области, в ближайшем времени поселок ждет большая перспектива. «Начнет серьезно работать аэропорт, особая экономическая зона «Бремино-Орша». Добавится большое количество рабочей силы, многие захотят здесь поселиться и жить. Таким образом, Болбасово вырастет в крупный городской поселок. И это уже ближайшее будущее», – убежден Николай Шерстнев.
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Развивать сельские территории необходимо в комплексе – Шерстнев
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ