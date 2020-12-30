Развивать сельские территории необходимо в комплексе – Шерстнев

Председатель облисполкома напомнил, что в Оршанском районе практически за несколько лет были приведены в порядок Болбасово и Копысь. Такие же изменения постепенно происходят в каждом районе Витебщины.– убежден Николай Шерстнев.Ключи от новых домов сегодня получили десять семей работников хозяйства, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты. В следующем году такие приятные события запланированы в Верхнедвинском и Витебском районах.Настоящим предновогодним подарком стало для жителей городского поселка Болбасово открытие обновленного стадиона «Олимп». Капитальный ремонт и модернизация важного спортивного объекта, принадлежащего ФСК «Орша», заняли год. На эти цели из республиканского, областного и районного бюджетов было направлено 3 млн рублей.На преображенном стадионе по периметру обустроены беговые дорожки со специальным синтетическим покрытием, сделаны навес над трибунами, площадка для воркаута, зона с уличными тренажерами, установлены современные системы звукового сопровождения и освещения. Обновилась хоккейная площадка. Теперь она универсальная: зимой здесь будут играть в хоккей и кататься на коньках, а летом – играть в мини-футбол. Изменения затронули и административное здание. В нем проведен добротный ремонт кровли, систем водоснабжения и вентиляции, санузлов. Где необходимо, оборудованы элементы безбарьерной среды для комфорта людей с ограниченными возможностями.Поздравляя местных жителей со знаменательным событием, Николай Шерстнев почеркнул, что местные органы власти системно выполняют свои обязательства, взятые несколько лет назад по поручению Главы государства:По словам руководителя области, в ближайшем времени поселок ждет большая перспектива.– убежден Николай Шерстнев.