Об этом сообщил первый заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Левкович на областном собрании участников Всебелорусского народного собрания, которое сегодня проходит в Борисове:
– Результаты развития области получили высокую и объективную оценку. Достижения прошлых лет стали прочным фундаментом для планирования и решения новых задач. Стратегической целью региональной политики Минской области на пятилетку станет работа над повышением привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, расположенных далеко за пределами столицы. В основе развития – эффективное использование накопленного опыта в продуктивном использовании уникального потенциала каждой местности.
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Развитию отдаленных от столицы районов Минщины в текущей пятилетке будет уделено особое внимание
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Фото: Александр КУШНЕР