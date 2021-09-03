Развитие цифровизации промышленных предприятий обсуждают в Светлогорске

Республиканский семинар "Развитие цифровизации предприятий промышленности" проходит сегодня на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и ОАО "СветлогорскХимволокно".









Цель семинара

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определить уровни цифровизации и выработать дальнейшие пути развития, потому начать решили с практики. Участники форума ознакомились с производством сульфатной беленой целлюлозы

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масштабным технологическим процессом, который организовали в максимально автоматизированном виде. Для примера: процессом рубки древесины, сортировки щепы и ее укладки для последующего поступления в варочный котел управляют всего два человека.









А централизованное управление процессами производства идет из одного "мозгового центра" со множеством компьютеров и двумя десятками операторов. Заместитель генерального директора по автоматизации производства и энергообеспечению ЦКК Виталий Кишкурно ознакомил участников семинара с плюсами

SAP

ТОРО, модуля технического ремонта и обслуживания оборудования:







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Это позволило нам создать единое информационное поле, которое позволяет предотвращать поломки, а не просто обнаруживать их. Любой большой ремонт

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это срыв производства, поставки продукции, испорченная репутация. Мы получили централизованный учет и электронный каталог оборудования, централизовали учет отказов, ушли от бумажных журналов, перешли к планированию ремонтов.











Своевременная диагностика дает свои плоды. По некоторым участкам аварийность удалось снизить в шесть раз.





Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров ориентировал присутствующих на внедрение программных продуктов по цифровизации в ближайшие годы и подчеркнул:







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Цифровизация

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необходимость для любого предприятия. Как мы видим на ЦКК, без этого управлять таким современным производством невозможно.









































































