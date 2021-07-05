Изначально сахарозаменители предназначались для больных диабетом. Однако теперь некоторые пытаются похудеть с помощью этих веществ, поскольку считают, что в них нет калорий. На своем YouTube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял данный миф и пояснил, почему нельзя сбросить лишние килограммы с помощью сахарозаменителей.
По словам врача, сахарозаменители часто путают с подсластителями, отсюда и появился подобный миф.
Сахарозаменители, по словам специалиста, либо слаще сахара (из-за чего их нужно включать в рацион в небольшом количестве), либо имеют другую скорость обмена веществ, поэтому для их переработки организму нужно меньше инсулина.
– А подсластитель – это вещество, которое не обладает энергетической ценностью. Ему не нужен инсулин для переработки, он также не влияет на уровень сахара в крови. То есть у всех сахарозаменителей есть калории, а у подсластителей их нет, – резюмировал Евгений Комаровский.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
641
Развеян популярный миф о сахарозаменителях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter