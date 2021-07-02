До сих пор в обществе говорят о том, что прививки от кори и краснухи вызывают аутизм у детей. Но мало кто знает, что это утверждение является мифом, который придумали британские ученые. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, материал о "связи" вакцинации с развитием аутизма у детей был опубликован еще в 1998 году в британском медицинском журнале Lancet. Основным автором данной статьи стал врач Эндрю Уэйкфилд и несколько его коллег. В своей статье ученые привели всего 12 случаев, на основании которых сделали "сенсационный" вывод.
- Случаи аутизма в те годы резко выросли. Если раньше встречался ребенок с данной проблемой один на пятьсот, то потом - один на сорок. То есть проблема участилась в 10 раз. Ученые провели анализ и заявили, что как только началась всеобщая вакцинация, выросло число малышей с аутизмом. Врачи провели в работе 12 случаев, на основе чего была написана данная статья, - рассказал Александр Мясников.
Кроме того, медик сообщил, что спустя 13 лет американский суд признал Эндрю Уэйкфилда виновным в подлоге. Британцы лишили его американской лицензии.
После этого с привлечением американского актера Роберта Де Ниро Эндрю Уэйкфилда снял фильм на тему взаимосвязи прививок и аутизма. В нем рассказал о ребенке, который оказался в инвалидном кресле из-за вакцинации. Отмечается, что известный актер согласился на данное предложение, поскольку у самого был сын с аутизмом. Позднее оказалось, что в фильме тоже не было доказательств, а голос эксперта, который звучал в фильме, – подложный.
- Все закончилось скандалом, но осадочек мы расхлебываем по сей день, – резюмировал доктор Мясников.
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Развеян миф о том, что вакцина от кори и краснухи вызывает аутизм у детей
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