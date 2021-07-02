Развеян миф о том, что вакцина от кори и краснухи вызывает аутизм у детей

По словам специалиста, материал о "связи" вакцинации с развитием аутизма у детей был опубликован еще в 1998 году в британском медицинском журнале Lancet. Основным автором данной статьи стал врач Эндрю Уэйкфилд и несколько его коллег. В своей статье ученые привели всего 12 случаев, на основании которых сделали "сенсационный" вывод.рассказал Александр Мясников.Кроме того, медик сообщил, что спустя 13 лет американский суд признал Эндрю Уэйкфилда виновным в подлоге. Британцы лишили его американской лицензии.После этого с привлечением американского актера Роберта Де Ниро Эндрю Уэйкфилда снял фильм на тему взаимосвязи прививок и аутизма. В нем рассказал о ребенке, который оказался в инвалидном кресле из-за вакцинации. Отмечается, что известный актер согласился на данное предложение, поскольку у самого был сын с аутизмом. Позднее оказалось, что в фильме тоже не было доказательств, а голос эксперта, который звучал в фильме, – подложный.резюмировал доктор Мясников.