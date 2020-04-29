Развернуть колесо – и на сцену. Чем живут белорусские танцы на колясках

29 апреля мир отмечает международный день танца, который призван объединить все направления хореографического искусства. Сегодня мы расскажем об одном из самых неизвестных, но в то же время сложных в исполнении видов танцев – на колясках.





Под динамичную музыку шуршат колеса и отстукивают туфли. Цветастые платья оттеняют черно-белые костюмы. То и дело в воздух поднимаются руки, на лицах – неизменные улыбки. Мы смотрим архивные записи чемпионатов по спортивным танцам на колясках и не можем удержать улыбку – зажигающие на танцполе пары посылают невероятный заряд позитива.

Как вид спорта танцы на колясках появились сравнительно недавно: впервые о них услышали в конце 1960-х годов в Великобритании. В 1998-м году направление внесли в список международных Паралимпийских игр. Сегодня танцами на колясках занимается более 5000 танцоров из 40 стран мира, около двух десятков пар среди них – из Беларуси. Наша страна первой среди бывших республик СССР начала развивать этот вид спорта и добилась успеха: на счету соотечественников множество побед на международных соревнованиях. Сейчас белорусская школа танцев на колясках считается одной из лучших в мире.





– Я решила заниматься танцами на колясках, увидев выступление профессиональных спортсменов. Глядя на них (а тогда в Беларуси была только одна пара), поняла, что танцы на колясках – это возможно, интересно, что это обширное поле для творческой деятельности, – рассказывает председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» и профессиональная танцовщица на коляске Анна Горчакова. – Понимание, как развиваться в спортивном плане, появилось сразу же. Тем более, к занятию танцами я уже была подготовлена: помогло музыкальное образование и хорошая физическая подготовка.





Силы танцорам-колясочникам не занимать. Нагрузка при занятиях этим видом спорта распределяется следующим образом: половина на руки, половина – на корпус танцора, на бедра. Напряжение настолько сильное, что мышцы нарастают даже на парализованных ногах. А для тех, у кого травмы не настолько серьезные, танцы на колясках могут стать отличным средством реабилитации, дать необходимую устойчивость и помочь увереннее ходить.

Впрочем, для занятий одной только физической мощи недостаточно: значительную роль в жизни спортсменов-колясочников играет сила духа. Преодолеть собственные страхи легче, когда вокруг единомышленники. Анна Горчакова собирает их в своей школе танцев «Дар». Там под ее руководством занимается 15 человек. Казалось бы, немного, но в коллективе представлены все виды танцев для людей с ограниченными возможностями: сольные, парные, смешанные (когда только один из партнеров в коляске) и в ансамбле. С разнообразием направлений соседствует и возрастная разбежка: самой младшей ученице «Дара» десять лет, а самой старшей – тридцать семь.

– У людей, которые родились парализованными или стали инвалидами, получив серьезные травмы, в жизни не так уж много счастья. Особенно, если мы говорим о детях. Я хотела, чтобы радостных, светлых дней у них стало больше. Одновременно с этим было желание передать собственный опыт в танцах новому поколению. Так появилась школа «Дар», – объясняет Анна Горчакова.





В ближайшее время брать новых учеников в группу спортсменка не планирует: все-таки, «Дар» – это ее хобби, которым можно заниматься только после основной работы. Проект некоммерческий, поддерживается собственными силами основательницы, иногда помогают спонсоры. Но в мечтах у Анны филиалы школы в разных городах Беларуси – и в областных, и в районных.

– Хочется, чтобы танцы на колясках в нашей стране были доступны всем. Я уверена, что занятие хореографией поможет людям с ограниченными возможностями понять: на травме жизнь не заканчивается. Для нас нет ничего невозможного! Главное – трудиться и верить в себя.