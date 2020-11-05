«Разрушительная волна» в Портленде: что известно о послевыборных протестах в американском штате Орегон

Местные власти объявили, что протесты превратились в бунт, после того как одна из групп демонстрантов заблокировала движение на мосту Моррисона и появились сообщения о вандализме. Дальше в Портленде наступил мини-хаос, который местные СМИ называют «разрушительной волной». Как сообщает Fox News, правоохранители столкнулись с демонстрантами, те орудовали коктейлями Молотова и стеклянными бутылками. Также в знак протеста был подожжен американский флаг. Арестованы как минимум 11 человек.
Губернатор штата Орегон Кейт Браун направила в Портленд Национальную гвардию США для «поддержания общественного порядка». По ее словам, среди митингующих «есть люди, которые могут использовать мирные акции протеста для пропаганды насилия и уничтожения собственности».
Согласно данным Fox News, подсчет голосов в Орегоне все еще ведется: по итогам обработки 97% бюллетеней в штате со значительным отрывом лидирует Байден. За него проголосовали 57,5% избирателей (более 1250 тысяч человек), а за Трампа – 40,2% (более 877 тысяч человек). При этом в округе Малтнома, административным центром которого является Портленд, отрыв еще больше: предпочтение Байдену отдают 79,9% местных жителей, Трампу – 18%.
Всего телеканал на данный момент прогнозирует демократу поддержку 264 выборщиков, а республиканцу – 214. Для победы необходимо получить 270 голосов. Но напомним, что свое решение выборщики будут делать не сейчас, а в декабре, поэтому итоги предварительные. Вдобавок к этому предвыборный штаб Трампа уже заявил о возможности оспорить результаты подсчета голосов в некоторых штатах.
Интриги выборов в США: неизвестный президент, остановка в подсчетах голосов и угрозы судомВидео: РИА Новости