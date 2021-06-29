Эффективность вакцины "Спутник V" уменьшается в 2,6 раза против индийского штамма COVID-19. Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сегодня заявил, что это незначительное падение, сообщает ТАСС.
– Наблюдается незначительное снижение активности препарата против штамма "Дельта" – это около 2,6 раза в отношении "Спутник V", – пояснил он.
Специалист подчеркнул, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от трех до пяти раз.
– Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас есть. Уменьшение совсем незначительное, – добавил заместитель руководителя центра.
При этом Логинов указал на то, что в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.
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Разработчик "Спутника V" заявил о снижении его эффективности против индийского штамма
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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