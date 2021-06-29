Разработчик "Спутника V" заявил о снижении его эффективности против индийского штамма

– пояснил он.Специалист подчеркнул, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от трех до пяти раз.– добавил заместитель руководителя центра.При этом Логинов указал на то, что в России из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.