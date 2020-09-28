Разработчик сообщил о создании в РФ экзоскелета для штурмовых операций

В России создается экзоскелет «Щитовик», призванный облегчить вес тяжелых бронированных щитов, применяемых оперативниками во время штурмов. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель компании-разработчика данной технологии «Ростех – Доверенные платформы Робототехнические комплексы» Максим Скоков.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

По словам эксперта, во время штурма оперативник, несущий щит, закрывает им себя и идущих сзади товарищей и вызывает огонь на себя, тем самым защищая других спецназовцев.

«Вес такого щита может достигать до 45 кг, экзоскелет «Щитовик» позволяет снизить эту нагрузку», — сказал он.

На сегодняшний день, добавил Скоков, создано несколько экспериментальных образцов «Щитовика». Разработкой уже заинтересовались в Росгвардии, ФСО и ФСБ.

По материалам Известия