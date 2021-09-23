Разработана инструкция о порядке технического расследования аварий и повреждений на объектах ЖКХ

Самое главное, на что обратили внимание специалисты: в стране обеспечена полная готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на уровне предыдущих лет.При подготовке объектов Министерством жилищно-коммунального хозяйства осуществляется еженедельный контроль по тринадцати основным показателям и ежемесячный – по восьмидесяти девяти. В центре внимания замена тепловых сетей, котлов, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт системы отопления жилых домов и другие важные вопросы.– заметила. –Специалисты делают все возможное, чтобы предупредить внештатные ситуации. В целях устранения возможных аварий на объектах ЖКХ сформировано более 700 аварийно-восстановительных бригад численностью 3400 человек. В готовности находится 15 передвижных модульных котельных, 607 передвижных источников энергоснабжения.По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Валентины Гридюшко в городе отремонтировано 3 тысячи внутренних систем с центральным отоплением, проведены необходимые ремонтные работы.Так, в Минской области осуществили замену более 30 тепловых сетей.Для профилактики аварийных обстоятельств во время отопительного сезона в этом году Министерством ЖКХ разработаны и утверждены методические рекомендации о порядке сбора и передачи информации при ликвидации аварий и повреждений на объектах ЖКХ. Документ содержит четкий алгоритм реагирования на внештатные ситуации.– рассказала Светлана Тимошкина.До 30 сентября все объекты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.