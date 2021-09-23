Разработана инструкция о порядке технического расследования аварий и повреждений на объектах ЖКХ

По всей стране идет подключение отопления. Только в Минске тепло подано в две с половиной тысячи жилых домов. С целью профилактики аварийных ситуаций во время отопления в этом году Министерство жилищно-коммунального хозяйства приняло новый документ. Об этом рассказали журналистам участники пресс-конференции, посвященной готовности жилищно-коммунальных служб к новому отопительному сезону.
Самое главное, на что обратили внимание специалисты: в стране обеспечена полная готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на уровне предыдущих лет.
При подготовке объектов Министерством жилищно-коммунального хозяйства осуществляется еженедельный контроль по тринадцати основным показателям и ежемесячный – по восьмидесяти девяти. В центре внимания замена тепловых сетей, котлов, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт системы отопления жилых домов и другие важные вопросы.
– В целом по системе ЖКХ завершены работы как по тепловому хозяйству, так и по жилищному фонду, – заметила заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Светлана Тимошкина. – По отрасли оформлены паспорта готовности на 3435 котельных и 240 паспортов потребителей тепловой энергии. Заготовлено 1,5 млн плотных кубометров древесного топлива. Заменено 383 км тепловых сетей. Выполнен профилактический ремонт системы отопления в 41,5 тыс. домов.
Специалисты делают все возможное, чтобы предупредить внештатные ситуации. В целях устранения возможных аварий на объектах ЖКХ сформировано более 700 аварийно-восстановительных бригад численностью 3400 человек. В готовности находится 15 передвижных модульных котельных, 607 передвижных источников энергоснабжения.
По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Валентины Гридюшко в городе отремонтировано 3 тысячи внутренних систем с центральным отоплением, проведены необходимые ремонтные работы.
Так, в Минской области осуществили замену более 30 тепловых сетей.
Для профилактики аварийных обстоятельств во время отопительного сезона в этом году Министерством ЖКХ разработаны и утверждены методические рекомендации о порядке сбора и передачи информации при ликвидации аварий и повреждений на объектах ЖКХ. Документ содержит четкий алгоритм реагирования на внештатные ситуации.
– Кроме того, Министерством также была разработана инструкция о порядке технического расследования аварий и повреждений на объектах ЖКХ, предусматривающая учет организациями ЖКХ всех аварий и повреждений, произошедших в отопительном периоде, – рассказала Светлана Тимошкина.
До 30 сентября все объекты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.