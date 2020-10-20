Когда смотришь на конфликт со стороны, обычно сразу можно составить собственное мнение о том, кто прав, кто виноват и почему, собственно, все случилось. Но бывает и так, что определить даже не правого, а меньше виноватого практически невозможно. Именно такой конфликт в очередной раз и обострился сейчас вокруг Нагорного Карабаха. Его корни уходят в прошлое даже не на десятилетия, а на столетия. Но на современную ситуацию наибольшее влияние оказали события, произошедшие в XX веке. Давайте попробуем проследить суть этого конфликта и понять, что привело к такой ситуации и чем все может закончиться.

Поводом для противостояния является относительно небольшая территория, носящая название Нагорный Карабах, или Арцах. Одна из сторон конфликта Армения, принявшая христианство еще в 301 году, постоянно сражалась с соседями-мусульманами, с точки зрения которых, она традиционно была виновата во всех бедах. Естественно, армяне соседям отвечали взаимностью, и конфликт тлел постоянно, то вспыхивая, то затухая.

За первые двадцать лет XX века на территории Нагорного Карабаха успело произойти два серьезных этнических конфликта. Они бы и дальше разгорались, но Армения и Азербайджан вошли в состав СССР. Именно тогда и была заложена основа конфликта в его современном виде, последствия принятых тогда решений мы сейчас и наблюдаем. Дело в том, что на территории Нагорного Карабаха, по данным переписи 1923 года, проживало 94 процента армян, однако ее по политическим соображениям решили передать Азербайджану. Тогда предполагалось, что в любом случае граждане СССР все будут жить большой и дружной семьей. Но не тут-то было… Конфликт тлел больше шестидесяти лет и, как только перестройка ослабила удавку на шее национализма, вспыхнул с новой силой.

В конце 1980-х годов армянское население Нагорного Карабаха, недовольное проводимой Азербайджаном политикой, начало открыто высказывать пожелание перейти под юрисдикцию Армении. Естественно, обстановка сразу предельно обострилась. Вылилось это все во взаимные погромы. Обе стороны очень «постарались», и детали там настолько жуткие, что вполне могут конкурировать со зверствами нацистов. Как следствие, взаимные потоки беженцев, потому как жить с «неправильной» национальностью в любой из республик стало попросту опасно. В итоге 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной НКР прошел референдум о независимости. Естественно, остатки азербайджанского населения его бойкотировали, но армяне на это никакого внимания не обратили.

А буквально через несколько недель распался Советский Союз. Стороны посмотрели друг на друга, широко улыбнулись и… бросились проводить инвентаризацию доставшихся по наследству от СССР арсеналов. Раз они стали самостоятельными странами, значит, и оружием могли распоряжаться по собственному усмотрению. Они и распорядились, оружие было использовано по прямому назначению. Началась война, которая продлилась четыре года. И велась она не только за контроль над территорией, но и за очистку этих самых территорий от неугодных национальностей. Победила Армения, причем с совершенно разгромным счетом. Вязали под контроль не только Нагорный Карабах, но и семь азербайджанских областей, сформировав из них «пояс безопасности» для защиты Нагорного Карабаха. Стоит заметить, что площадь этого пояса больше площади самого Арцаха. Полагаю, о том, что на захваченных территориях азербайджанцев практически не осталось, можно не упоминать. За это, собственно, и боролись.

Вот в таком странном виде ситуация и заморозилась. Армения не признала Нагорный Карабах, но фактически его контролирует, равно как и территории «пояса безопасности». Азербайджан совершенно обоснованно считает территории своими, но не контролирует их. К вопросу стороны относятся предельно болезненно. Одни понимают, что в случае потери контроля армянам придется покинуть эти земли, а вторые хотят вернуть свое, естественно, без армянского населения. Мирный договор так и не был подписан, только соглашение о прекращении огня. Формально война все эти годы продолжалась. Ситуация патовая, но как-то договариваться пытались, хоть и искрило в точках соприкосновения постоянно.

Возможно, со временем консенсус и удалось бы найти, но в 2018 году в Армении случилась «цветная революция», названная «бархатной». От революций всегда проблемы, независимо от степени их «бархатности». Иногда сразу, иногда потом. Понятно, что вновь пришедшему лидеру надо укреплять свое положение и завоевывать народные симпатии, но и последствия своих действий просчитывать стоит. Никол Пашинян несколько сместил акценты отношения к Нагорному Карабаху… Он заявил, что «нельзя говорить о взаимных уступках в разрешении конфликта, пока Азербайджан пытается разрушить армянскую государственность. Переговоры о взаимных уступках начнутся только тогда, когда Азербайджан признает право народа Карабаха на самоопределение». При этом добавил, что считает формат переговоров несовершенным, «поскольку одна из сторон конфликта — руководство Арцаха — не является частью переговоров». Уже только подобной риторикой вся предыдущая работа по мирному урегулированию была уничтожена. А в мае этого года Пашинян еще и поприсутствовал на инаугурации президента Арцаха, с речью выступил… Еще раз напомню, что Арцах не признан Арменией. Армянам это все, конечно, очень понравилось, а вот азербайджанцы начали разрабатывать планы наступления… Они ведь все эти годы не просто ждали результата переговоров, но и армию готовили. Терпение лопнуло, да и поняли, что с новым руководством переговорами вопрос решить не получится.

И вот в очередной раз начались боевые действия. Результат политических ошибок как прошлого, так и современности. Эту войну питает взаимная ненависть, там нет высоких идей, нет правых. Да что и говорить, если подписанное соглашение о прекращении огня продержалось меньше часа, стороны традиционно обвинили друг друга в нарушениях и продолжили стрелять. Азербайджан хочет вернуть свои территории, но чтобы там не стало армян, а армяне хотят жить там, где жили столетиями, и чтобы их при этом не убивали и не притесняли. И вариантов тут всего два… Или Азербайджан не получит обратно свои территории, или будет новый геноцид армян и потоки беженцев. На другие исходы стороны пока не согласны.

Впрочем, некоторый оптимизм внушает тот факт, что война - очень дорогое развлечение. И когда ресурсы сторон иссякнут, придется опять садиться за стол переговоров. Да, у Азербайджана ресурсов больше, но наступающая сторона и тратит всегда больше. Самое страшное, что речь идет не только о материальных ресурсах, но и о человеческих жизнях. Люди в войне тоже расходуемый ресурс... Очень хочется верить, что стороны найдут в себе силы переступить через взаимную ненависть, остановят кровопролитие и попытаются решить противоречия мирным путем. Но перспективы пока не самые радужные.



